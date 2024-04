Nigeria ist erstes Land mit neuer Meningitis-Impfung 💉

Nigeria sagt Hirnhautentz├╝ndungen den Kampf an und hat als erstes Land weltweit jetzt einen neuen 5-in-1-Impfstoff.

Nigeria liegt in der Region, die als Afrikanischer Meningitis-G├╝rtel bekannt ist. Letztes Jahr gab es in ganz Afrika einen Anstieg der Meningitis-F├Ąlle um 50 Prozent. Immer wieder kommt es zu schweren Ausbr├╝chen der Krankheit. Allein in Nigeria sind beim letzten Ausbruch ├╝ber 150 Menschen daran gestorben.

Was genau ist Meningitis?

Meningitis ist eine Entz├╝ndung der Hirnh├Ąute.

Ursachen k├Ânnen Viren, Bakterien oder Pilze sein.

Bakterielle Hirnhautentz├╝ndungen k├Ânnen sehr schwer und sogar t├Âdlich verlaufen.

Symptome: Fieber, Kopfschmerzen, Nackensteife, erh├Âhte Lichtempfindlichkeit und Bewusstseinsst├Ârungen.

Besonders f├╝r Kinder und ├Ąltere Menschen kann es schnell gef├Ąhrlich werden.

Gegen viele Meningitis-Erreger kann man sich impfen lassen, aber bisher ging das nur einzeln.

Der neue 5-in-1-Impfstoff soll helfen

Men5CV (so hei├čt der Impfstoff) soll vor den f├╝nf h├Ąufigsten Arten der Krankheit sch├╝tzen. Nach 13 Jahren Entwicklung ist der Wirkstoff jetzt ready und soll zum Ziel der Weltgesundheitsorganisation beitragen, Meningitis bis 2030 zu besiegen. Die Impfaktion soll direkt eine Million Menschen unter 30 erreichen und gegen Meningitis immun machen.

Meningitis ist ein alter und t├Âdlicher Feind, aber dieser neue Impfstoff hat das Potenzial, den Verlauf der Krankheit zu ├Ąndern, zuk├╝nftige Ausbr├╝che zu verhindern und viele Leben zu retten.

Mehr News zu Impfungen und Gesundheit findest du hier: