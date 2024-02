Switch 2 erst 2025? DAS ist der Grund

Viele Fans fragen sich: Wann haut Nintendo die Switch 2 raus? Gerüchten zufolge soll es noch etwas dauern.

Angeblich will Nintendo bis zum Release so viele Launch-Titel wie möglich am Start haben. Aus dem Grund soll der Switch-Nachfolger nicht wie zuletzt vermutet noch 2024 rauskommen - sondern erst Anfang 2025. Das berichten mehrere Medien, die sich auf verschiedene Insider-Quellen berufen.

Ob die Gerüchte stimmen, ist nicht klar. Nintendo hat sich bisher noch gar nicht zu einem Switch-Nachfolger geäußert. Vor Kurzem soll der Spielehersteller jedoch gesagt haben, dass die Switch das "Hauptgeschäft" im Jahr 2024 sein soll.

