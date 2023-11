Angriff mit Schusswaffe an Offenburger Schule: Schüler ist verstorben

mit Whatsapp teilen

Passiert ist die Tat am Donnerstag an der Waldbachschule in Offenburg. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Die Polizei sagte, dass der 15-Jährige mit einer Handfeuerwaffe in einen Klassenraum gegangen ist. Damit hat er dann mindestens einmal auf den später verstorbenen Mitschüler geschossen. Bis die Beamten eingetroffen sind, konnte der Tatverdächtige von einer zufällig anwesenden Person festgehalten werden. Der Mitschüler kam zunächst sehr schwer verletzt ins Krankenhaus. Dort ist er dann verstorben. Laut den Beamten kannten sich das Opfer und der Tatverdächtige. Der Angriff war laut Polizei wohl eine "Beziehungstat". Der 15-Jährige kam noch am Donnerstagabend wegen mutmaßlichen Totschlags in Untersuchungshaft. Video herunterladen (71,9 MB | MP4) 300 Einsatzkräfte vor Ort Die Schule in der Vogesenstraße wurde weiträumig abgesperrt. Die Schüler blieben während des Einsatzes in ihren Klassenräumen. Später wurden die 180 Schüler aus dem Gebäude gebracht und betreut. Danach durften sie zu ihren Eltern. #Offenburg - Der Untersuchungshaftbefehl gegen den 15-jährigen Tatverdächtigen wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Waldbachschule spricht von "tragischem Vorfall" Die Schulleiterin hat auf der Homepage der Waldbachschule ein Statement veröffentlicht. Simone Peyré schreibt, dass "alle unter Schock" stehen. Gemeinsam mit dem Schulamt und der Polizei sei festgelegt worden, dass die Schule am Freitag geschlossen bleibe. Dann werde der Krisenstab entscheiden, wie es weitergehe. Auch hier gab es einen großen Polizeieinsatz: Verbrechen Lehrer an zwei Hamburger Schulen bedroht: Polizei fasst Verdächtige In einem Fall soll die Lehrerin mit einer Waffe bedroht worden sein. Die Polizei hatte fünf Schüler festgenommen. 13:00 Uhr DASDING DASDING