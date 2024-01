Schüsse an Schule in Offenburg: Vater bekommt Rettungsmedaille 🎖

Vor zwei Monaten hat ein Schüler in Offenburg auf seinen Mitschüler geschossen. Ein Vater hat den Täter überwältigt.

Sabah Ayoub hat drei Kinder auf der Waldbachschule in Offenburg. Am 9. November ist er zu einem Elterngespräch eingeladen. Er kommt genau in dem Moment in die Schule als ein 15-Jähriger in einem Klassenraum auf seinen Mitschüler schießt. Die Schulleiterin ruft Ayoub noch zu, er solle nicht rein kommen.

Der Vater sieht den Täter mit der Pistole im Flur. Dem SWR erzählt Ayoub, wie er es schafft, den 15-Jährigen zu überwältigen und festzuhalten bis die Polizei kommt. Vermutlich hat er so verhindert, dass es noch mehr Opfer gab. Mehr dazu, siehst du im Video:

Für seinen Einsatz und seinem Mut soll Sabah Ayoub die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg bekommen. Beim Neujahrsempfang der Stadt Offenburg am 14. Januar wird sie ihm von Innenminister Thomas Strobl verliehen.

Sich einem Täter in einer solchen Situation in den Weg zu stellen, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Seit dem Vorfall wird über die Sicherheit an Schulen diskutiert: