Scholz in den USA: Kanzler trifft Biden - und eigenen Doppelgänger

Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden haben erneut an den US-Kongress appelliert, weitere Ukraine-Hilfen freizugeben. Der US-Präsident und er seien fest überzeugt, dass das schnell passieren müsse, erklärte Scholz nach einem Treffen mit Biden im Weißen Haus. Er und der Präsident seien zuversichtlich, dass der Kongress weiteren Hilfen zustimmen werde. Es wäre die richtige Botschaft an den russischen Präsidenten Putin, dass seine Hoffnung auf ein Nachlassen der westlichen Militärhilfe für die Ukraine vergeblich sei, so Scholz. Für die Frage, ob die Ukraine in der Lage sein werde, das eigene Land zu verteidigen, sei die Unterstützung aus den USA unverzichtbar. US-Präsident Biden erklärte, sollte der Kongress keine weiteren Hilfen genehmigen, käme das krimineller Nachlässigkeit gleich. Biden versucht seit Monaten, neue Milliarden-Hilfen durch den Kongress zu bringen. Republikaner blockieren zusätzliche Hilfen. Der Senat arbeitet gerade an einem neuen Gesetzentwurf. … Biden und Schol