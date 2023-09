Der Machiavelli-Podcast hat den Rapper und den Bundeskanzler eingeladen. Worüber sie gesprochen haben, steht hier.

Das sagt RIN!

RIN erzählte beispielsweise von seiner Familie, seiner Kindheit und wie der Krieg im ehemaligen Jugoslawien sein Leben geprägt hat. Er spricht auch davon, dass er gerne wählen gehen würde, aber nicht darf, weil er den deutschen Pass nicht hat. (Ob Olaf für ihn klären kann, hat er auch gefragt - leider nein, sagte der Bundeskanzler).

Außerdem sagte der Rapper: Für ihn ist es unvorstellbar gewesen, mit dem Bundeskanzler an einem Tisch zu sitzen. Vor allem als Sohn eines Gastarbeiters und einer Familie, die wegen des Kriegs geflüchtet ist.

Das sagt Olaf Scholz!

Olaf erzählte von seiner Arbeit als Anwalt und als Bürgermeister von Hamburg. Er sagte außerdem, dass ihm Gerechtigkeit immer wichtig war und er deswegen in die Politik gegangen ist. Es ging in dem Gespräch auch darum, wie er mit anderen Politikern in Kontakt ist - zum Beispiel mit Putin. Auch wenn er mit seinen Worten vorsichtig ist, erzählte Scholz von Gesprächen mit dem russischen Präsidenten vor allem wegen des Kriegs in der Ukraine.

Kritik am Bundeskanzler und seiner Politik

Die Moderatoren vom Podcast Jan und Vassili sagen zu Olaf Scholz einfach "Du". Und sie sprechen den Bundeskanzler auch ganz offen auf Fehler an. Wie zum Beispiel, als er der Polizei erlaubt hat, Brechmittel bei Verdächtigen zu nutzen.

Sie fragen ihn auch, ob er denkt, er wäre wirklich der Klima-Kanzler. Scholz antwortet auf alle Fragen sehr überzeugt. In den Kommentaren kommt er damit bei vielen sehr sympathisch rüber. Andere werfen ihm vor, wieder nichts gesagt zu haben außer leere Worte.

Was den Rapper RIN und den Bundeskanzler Olaf Scholz verbindet

Eine Sache haben die beiden Persönlichkeiten gemeinsam: Sie hinterlassen etwas.

Was uns beide verbindet ist, das ja nach dem Tod hinaus etwas da sein wird.

Das komplette Gespräch kannst du dir hier anschauen:

