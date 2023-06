Song von One Direction geleakt: Was steckt hinter "Where We Are"?

Seit einigen Tagen ist ein Song DAS Thema bei den 1D-Fans. Was man über d

Ausgelöst wurde der Hype durch den bisher unbekannten Song "Where We Are". Der war plötzlich online aufgetaucht und wurde schnell auf TikTok geteilt.

"Where we are" von One Direction: echt oder fake?

Bisher gibt es aber kaum Informationen zu dem Song. Die Seite musictimes.com berichtet, dass er angeblich aus dem Jahr 2014 ist. Das soll die Person gesagt haben, die das Lied jetzt veröffentlicht hat. Damals hatten Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson und Liam Payne gerade ihr drittes Album "Midnight Memories" veröffentlicht. Der Song soll ungefähr zu der Zeit aufgenommen worden sein, als die Band die Tour dazu angekündigt hatte.

Offiziell bestätigt wurde das bisher nicht. Keiner von 1D oder aus dem Umfeld der Band hat sich zu "Where We Are" geäußert. Deshalb ist auch gar nicht klar, ob der Song wirklich von One Direction ist. Es wäre auch möglich, dass er von einer KI generiert wurde.

Hier kannst du dir den ganzen Song anhören:

Fans feiern "Where We Are"

Obwohl nicht klar ist, was hinter dem Song steckt, ist die Freude bei den Fans groß. Auf TikTok feiern sie das Lied. Für viele ist der Name ein besonderes Highlight. Denn: Die Tour 2014 hatte den Namen "Where We Are".

Kommt jetzt die 1D-Reunion?!

Außerdem hoffen viele, dass One Direction doch irgendwann wieder zusammen auf der Bühne steht. Die Band hatte vor sieben Jahren eine Pause gemacht. Eigentlich wollten sie nach einem Jahr zurückkehren - das ist aber nie passiert. Erst vor Kurzem hat es schon Reunion-Gerüchte gegeben. Denn: Niall, Louis und Liam haben zusammen neue Musik aufgenommen.

