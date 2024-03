Sexhandel?! Deshalb wurden Häuser von Diddy durchsucht

In mehreren Häusern des Rappers wurden Razzien gemacht. Es sollen auch Leute festgenommen worden sein.

Laut Homeland Security Investigations wurden Häuser von Sean "Diddy" Combs in Los Angeles und in Miami durchsucht. Es soll um Ermittlungen rund um Sexhandel gehen. Das berichten mehrere Medien. Was genau der Rapper damit zu tun haben soll, ist aber noch unklar.

Die "BILD" schreibt, dass mehrere Menschen festgenommen wurden. Den Söhnen von Diddy sollen Handschellen angelegt worden sein.

DAS sagt Diddys Anwalt dazu:

So wird in den USA über die Razzien berichtet:

Diese Vorwürfe gibt es!

Gegen Diddy sind in den vergangenen Monaten mehrere Vorwürfe öffentlich geworden:

Im Februar behauptete ein Musikproduzent der Rapper habe ihn gezwungen, Prostituierte anzusprechen. Er soll ihn auch unter Druck gesetzt haben, Sex mit ihnen zu haben. Diddy ließ durch seine Anwälte mitteilen, dass das gelogen ist.

Die Ex-Freundin von Diddy - Sängerin Cassie - verklagte ihn im November wegen jahrelangen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung. In der Klage hieß es, er habe sie gezwungen, Sex mit männlichen Prostituierten zu haben, während er sie dabei gefilmt habe. Die Klage wurde noch am selben Tag wieder zurückgezogen.

Eine weitere Frau behauptete, der Rapper habe sie vor zwei Jahrzehnten vergewaltigt. Damals sei sie 17 gewesen.

