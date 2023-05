Zusage: Dieser Streamer ist bei "7 vs. Wild" dabei!

Fritz Meinecke hat das vierte Team für die neue "7 vs. Wild"-Staffel bekannt gegeben. Dabei sein wird...

...Papaplatte! Zuerst war er sich wegen den Terminen seiner Podcast-Tour unsicher und wollte noch nicht safe zusagen. Doch jetzt ist klar: Papaplatte wird zusammen mit Reeze als Team in der neuen Staffel von "7 vs. Wild" am Start sein.

Anruf im Restaurant auf Madeira

Erfahren haben die beiden davon auf Madeira durch einen Anruf von Fritz. Dabei waren Papaplatte, Hugo und Reeze eigentlich in einem Stream. Weil alles gefilmt wurde, kannst du dir die Reaktion selbst ansehen:

Knossi, Fritz und Co. sind auch dabei

Das ganze Video dazu findest du auf YouTube. Damit sind jetzt vier Teams safe, drei Teams sind noch offen. Diese Teams sind bisher bestätigt:

Fritz Meinecke und Survival Mattin

Knossi und Sascha Huber

Die "Naturensöhne" (Gerrit und Andreas)

Papaplatte und Reeze

