So krass war die Show von Pharrell Williams für Louis Vuitton

Für seine Show machte Paris ein ganzes Viertel dicht: Pharrell präsentierte seine erste Kollektion für Louis Vuitton.

Am Dienstagabend verwandelte der Musiker die älteste Brücke über der Seine in einen goldenen Laufsteg mit Schachbrettmuster. So krass sah die Show in Paris aus:

Stars wie Rihanna und A$AP Rocky, aber auch Zendaya, Beyoncé und Jay-Z waren dabei. Ziemlich nice: Sie alle wurden mit Booten über die Seine zur Show auf der Brücke "Pont Neuf" gefahren.

Dieser Rap-Star wird Kreativchef bei Louis Vuitton

Pharrell Williams macht Mode für Louis Vuitton: Das ist das Thema

Das traditionelle Karo-Muster von Louis Vuitton - auch Damier genannt - interpretierte Pharrell in seiner Kollektion neu: "Damoflage", eine Mischung aus Camouflage und Schachbrettmuster.

Ein Orchester bei einer Fashion Show in Paris?!

Ein Orchester und Gospel-Chor begleiteten die Show und spielten eine Version von Pharrells neuestem Song. Der Musiker schloss die Show höchstpersönlich in einem Damoflage-Look ab. Dass er danach noch ein Konzert mit Raplegende Jay-Z hinlegte, war fast schon Nebensache.

