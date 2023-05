mit Whatsapp teilen

In der Nacht hat es in einem Krankenhaus in Pforzheim gebrannt. Die Polizei ermittelt jetzt.

Das Feuer war in der Notaufnahme des Pforzheimer Helios Klinikums ausgebrochen. Als die Feuerwehr am Dienstagabend gegen 23 Uhr ankam, waren die Räume dort stark verraucht. Die Mitarbeiter hatten bereits damit begonnen, die Menschen in Sicherheit zu bringen. Brand in Pforzheimer Klinikum - ein Toter In der Notaufnahme fand die Feuerwehr dann eine leblose Person. Sie konnten ihr nicht mehr helfen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft war der Mann am Klinikbett fixiert. Er war bei seiner Einlieferung wohl stark betrunken und aggressiv. Woran der Mann gestorben ist und was genau passiert ist, wird jetzt ermittelt - deshalb wird die Leiche untersucht. Außerdem wurden mehrere Mitarbeiter des Krankenhauses verletzt. Wie viele ist laut Polizei noch unklar. Notfallversorgung wieder möglich Mittlerweile können laut Klinik wieder Notfallpatienten versorgt werden und der Regelbetrieb läuft wieder. Warum es in der Notaufnahme gebrannt hat, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sicher ist aber, dass der Schaden in die Millionen geht.