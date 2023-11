Sex: Dieses Verhütungsmittel steht jetzt auf der Eins!

Kondome haben bei uns in Deutschland die Pille als beliebtestes Verhütungsmittel abgelöst. Hier erfährst du mehr.

Lange Zeit war die Pille an der Spitze, doch in den letzten Jahren sehen offenbar immer mehr Menschen die Pille kritischer. Das hat eine aktuelle Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ergeben.

Studie ist repräsentativ

An der Studie haben 1.001 Menschen im Alter zwischen 18 und 49 Jahren teilgenommen. 53 Prozent von ihnen haben gesagt, dass sie Kondome benutzen, um zu verhüten. Die Pille kommt "nur" auf 38 Prozent. Nice to know: Im Jahr 2007 waren die Werte nahezu andersherum.

Warum sehen die Menschen die Pille kritischer?

Die Pille ist ein hormonelles Verhütungsmittel und kann verschiedene Nebenwirkungen haben. Dazu gehören unter anderem:



Kopfschmerzen

Übelkeit

Stimmungsschwankungen

Weniger Lust auf Sex

Zwischenblutungen

Erhöhtes Risiko für Thrombosen

Das bieten Kondome

Kondome sind - wenn man sie richtig benutzt - ein zuverlässiges Verhütungsmittel. Dazu schützen sie vor HIV und anderen Krankheiten, die durch Sex übertragen werden können.

