Polarlichter über Deutschland sind wieder am Start

Ab Morgen könnte der Himmel über Deutschland wieder leuchten, denn Polarlichter sind vielleicht zu sehen.

Grund sind starke Sonneneruptionen - was das genau bedeutet, erfährst du weiter unten. Ab dem frühen Montagmorgen sind Polarlichter in den mittleren Breitengraden in den USA und Europa möglich, also auch über Deutschland. Wo genau in Deutschland, weiß man nicht. Also Augen offen halten 👀

Btw: Dass man Polarlichter über Deutschland sehen kann ist eigentlich super selten, passiert aber in letzter Zeit häufiger.

Seltenes Naturspektakel: Kannst du am Wochenende Polarlichter sehen?!

Was passiert bei einer Sonneneruption?

Dabei wird Masse aus dem äußersten Teil der Sonnenatmosphäre ausgestoßen. Für Menschen ist das und der daraus entstehende Sonnensturm nicht gefährlich. Die Erde ist durch ihre Atmosphäre und ihr Magnetfeld geschützt. Wir spüren es nur, wenn die hochenergetischen, schnellen Teilchen unsre elektronischen Geräte außer Gefecht setzen.