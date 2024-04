Weil er nicht angeschnallt war, hielt die Polizei ihn an. Dann wurde er erschossen - mit ganzen 96 Schüssen.

Offenbar waren die fünf Polizisten in Zivil unterwegs, als sie den 26-jährigen Dexter Reed am 21. März in Chicago kontrollierten. Jetzt veröffentlichte die Polizei ein Bodycam-Video, das den Vorfall zeigt.

Chicago: Polizisten erschießen PoC bei Verkehrskontrolle

Was ist passiert?

In dem Video soll man sehen, dass die Polizisten Dexter auffordern, das Fenster runter zu lassen - was er auch tut. Dann fährt er aber das Fenster wieder hoch. Daraufhin wird er von den Polizisten angeschrien, das Auto zu verlassen und erschossen. Auch als er am Boden lag, wird weiter geschossen.

Fall löst Debatte über rassistische Polizeigewalt aus

Warum bei einer Verkehrskontrolle fast 100 Schüsse gefallen sind, ist aber noch unklar. Dexters Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen das brutale Verhalten der Polizei.

Die fünf Polizisten wurden vorerst beurlaubt. Was genau passiert sein soll und ob die Polizisten angeklagt werden, wird noch untersucht. Die Polizeibehörde geht aber vorerst davon aus, dass Dexter zuerst geschossen und einen Polizisten verletzt haben soll. Auf dem Beifahrersitz wurde anscheinend eine Waffe gefunden.

