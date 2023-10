5 Tage - 5 Jobs: So kannst du bei der Praktikumswoche Berufe testen!

Du hast noch keinen Plan, was du nach der Schule machen willst? Dann kannst du jetzt verschiedene Berufe ausprobieren.

Dafür gibt es die Praktikumswoche Baden-Württemberg. Die Aktion startet jetzt und geht bis zum 3. November. In dieser Zeit kannst du an fünf Tagen in verschiedene Unternehmen gehen und dort herausfinden, ob du den Beruf magst. Zur Auswahl stehen Jobs in den Bereichen Maschinen & Kfz, Handwerk, Beauty & Textilien, Einzelhandel, Pflege, Logistik und noch viele mehr.

So kannst du bei der Praktikumswoche mitmachen:

Du meldest dich auf der Seite praktikumswoche.de an.

Da machst du dir ein Profil mit einem kurzen Lebenslauf (ohne Noten!) und wählst aus, wann du Zeit hast und welche Berufe dich interessieren.

Dann wirst du automatisch an passende Unternehmen in deiner Nähe vermittelt.

Hier kannst du dir alle Berufe anschauen, die zur Auswahl stehen

Wer kann bei der Praktikumswoche mitmachen?

Anmelden können sich alle Schülerinnen und Schüler, die mindestens 15 Jahre alt sind. Für deine Praktikumstage kannst du dich vom Unterricht freistellen lassen, dann kannst du auch während der Schulzeit mitmachen.

Praktikum = Ausbildungsplatz?! Das soll die Woche bringen

Mit der Praktikumswoche sollst du die Möglichkeit haben, verschiedene Berufe und Arbeitgeber kennenzulernen. Wenn es dir dort gefällt, kannst du dann in dem Unternehmen nach einem längeren Praktikum oder sogar nach einem Ausbildungsplatz fragen.

Hier erzählen Mats und Wiebke, wie sie die Praktikumswoche fanden und was sie erlebt haben:

Du willst jetzt eine Ausbildung? Hier gibt es noch Stellen: