Das Video hat er in seiner Insta-Story gepostet und einen fetten Shitstorm kassiert. Der Tierschutzbund reagiert.

In dem Video ist zu sehen, wie Prinz Marcus von Anhalt die Schildkröte heftig mit einem Fußball abschießt. Nach dem Treffer zuckt das Tier panisch zusammen. Die Reaktion des Unternehmers? Er jubelt einfach nur. Davor hatte er in seiner Story gesagt, dass die Schildkröte einen Schuss auf den Panzer gar nicht spüre. Viele User auf Social Media sind über das Video geschockt und schreiben in den Kommis:

"Ekelhafter Typ"

"Das ist nur grausam!!!!"

"Anzeige wegen Tierquälerei schon eingebracht?"

Ein User hat das Video auf X - früher Twitter - geteilt:

Man gönne sich Prinz Marcus von Anhalt wie er seine Schildkröte quält und das auf insta postet #tierquälerei pic.twitter.com/lE7jQcnqba

Prinz Marcus vs. Schildkröte: Tierschutzbund sagt "Tierquälerei"

Der Tierschutzbund hat das Video kommentiert und schreibt von einer "grauenvollen Aktion".

Nach der deutschen Rechtslage liegt hier ein klarer Fall von Tierquälerei vor.

Das Problem laut dem Tierschutzbund: Prinz Marcus wohnt in Dubai. Derzeit prüfe die Rechtsabteilung, was möglich ist. Außerdem widerspricht der Tierschutzbund dem Unternehmer. Eine heftige Krafteinwirkung auf den Panzer verursache bei Schildkröten einen Schockzustand und Todesangst. Die Tiere sind extrem stressempfindlich.

Auch die Tierschutzorganisation PETA hat sich geäußert. Die Verantwortlichen wollen checken, ob sie Prinz Marcus in Dubai anzeigen können.