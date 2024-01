Raye schreibt Geschichte mit sieben Brit-Awards-Nominierungen

Die Songs der Sängerin gingen auf TikTok viral. Sie ist unter anderem nominiert für "Artist of the Year" und "Album of the Year".

Außerdem ist Raye bei den Brit Awards nominiert für "Best New Artist" "Pop Act" "R'n'B Act" und gleich zwei Mal für den "Song of the Year". Die Sängerin hat gegenüber der "Daily Mail" gesagt, dass sie davon "völlig überwältigt" sei und fügte hinzu:

Um ehrlich zu sein, bin ich gerade voller überwältigender Emotionen und Verwirrung darüber, wie das überhaupt passieren konnte.

Ganz so überraschend kamen die Nominierungen für ihre Fans nicht: Ihre Songs "Escapism" und "Prada" gingen auf TikTok als Sounds viral und ihre Performances begeistern:

Brit Awards 2024: Weitere Nominierungen

Raye: Sieben Nominierungen J Hus: Vier Nominierungen Little Simz: Drei Nominierungen

Der Rapper J Hus ist genau wie Raye fürs "Album of the Year" nominiert. Außerdem für "British Artist of The Year", "Best Hip Hop/Grime/Rap Act" und "Song of the Year". Little Simz könnte ebenfalls in den Kategorien "Album of the Year", "British Artist of The Year" und "Best Hip Hop/Grime/Rap Act" gewinnen.

Mehr Musik-News gibts hier: