Anordnung: So bekommst du schnelleres Internet!

In vielen Fällen hinkt die Digitalisierung in Deutschland hinter den Wünschen vieler Bürger hinterher, manchmal auch in grundlegenden Dingen wie der Internetversorgung. Jetzt hat die Bundesnetzagentur hat das Recht auf eine gute Anbindung an das Internet- und Telefonnetz gestärkt. Im konkreten Fall bekommt jetzt ein Haushalt in Niedersachen einen besseren Anschluss. Weitere 130 ähnliche Verfahren laufen noch.