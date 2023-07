In Remagen ist eine Postbank überfallen worden. Der Täter ist geflüchtet. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.

Nach Angaben der Polizei passierte der Überfall der Postbankfiliale in der Innenstadt von Remagen in der Nähe von Koblenz am Dienstag gegen 18:15 Uhr. Der Täter soll einen Mitarbeiter an einem Hintereingang abgepasst haben.

Banküberfall in Remagen: Das ist passiert

Dann sperrte der Bankräuber den Mitarbeiter laut Polizei in den Tresorraum. Dort nahm der Dieb auch Bargeld mit - wie viel, ist noch unklar. Nach dem Überfall flüchtete der Täter offenbar wieder über den Hinterausgang. Die Polizei sagt, dass er nach ersten Ermittlungen über die Josefstraße und den Parkplatz "An der Stadtmauer" in Richtung Grabenstraße geflohen ist.

Täter auf der Flucht - Zeugen gesucht!

Der Täter soll mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Die Polizei sucht jetzt nach ihm und hat diese Personenbeschreibung veröffentlicht:

Der Täter trug schwarze Schuhe und eine schwarze Hose.

Er hatte einen grauen Kapuzenpulli mit schwarzen Ärmeln und schwarzer Kapuze an. Auf der Rückseite des Hoodies war ein weißer Schriftzug - vermutlich "LP Limits". Auf der Vorderseite war der gleiche Schriftzug auf der linken Brust.

Der Bankräuber trug eine weiße FFP2-Maske und eine schwarze Kappe.

Wenn du etwas gesehen oder andere Infos und Hinweise für die Polizei hast, solltest du dich unter der Telefonnummer 02642/93820 melden.

Eine Familie wollte nach Salzburg in Österreich. Das Navi führte sie aber ganz woanders hin - nach Salzburg in Rheinland-Pfalz: