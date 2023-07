Mieser Navi-Fail: Familie landet im falschen Salzburg 🚗🥴

Die Familie wollte nach Salzburg in Österreich. Das Navi führte sie aber nach circa 5 Stunden Fahrt nach Rheinland-Pfalz.

Dort gibt es nämlich auch ein Salzburg. Das liegt allerdings 640 Kilometer entfernt und ist im tiefsten Westerwald.

Dieses andere Salzburg

Der Plan der österreichischen Family war eigentlich, dass man auf dem Weg in den Kroatien-Urlaub noch einen Zwischenstopp im österreichischen Salzburg einlegt. Das Ziel wurde ins Navi eingegeben. Der Fehler: Es wurde das deutsche Salzburg ausgewählt und die Fahrt ging los.

Familie komplett im Loch

Nach 500 Kilometern Umweg fiel der Fail dann auf: Die Familie wählte am Sonntagmorgen dann sogar den Notruf. Eine Streife kam zur Hilfe und gab die richtige Adresse ins Navi ein. Danach machte sich die Familie auf den Weg. All in all werden sie am Ende einen Umweg von über 1.000 Kilometern gefahren sein.