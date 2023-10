Abbas: Hamas ist nicht das palästinensische Volk

Der Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat auf den Angriff der Hamas reagiert. Mehr News zum Nahostkonflikt gibts hier:

Kämpfer der Terrorgruppe Hamas haben vor einer Woche Israel angegriffen. Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat sich jetzt von der im Gazastreifen herrschenden Terrororganisation Hamas distanziert. Die Politik und die Aktionen der Hamas repräsentierten nicht das palästinensische Volk, sagte Abbas laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa in einem Telefongespräch mit dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Er lehne das Töten von Zivilisten auf beiden Seiten ab.

Südlicher Gazastreifen soll wieder Wasser bekommen

Auch aus dem Libanon wird Israel immer wieder beschossen. Die Raketen kommen von der pro-iranischen Hisbollah-Miliz. Israel hat deshalb jetzt angefangen, die Orte an der Grenze zu evakuieren. Die Menschen werden in Unterkünfte gebracht, die vom Staat bezahlt werden.

Leichen von Geiseln im Gazastreifen gefunden

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im Gazastreifen mehrere Leichen von Geiseln entdeckt. Der Armeesprecher Peter Lerner sagte am Samstag, die Toten wurden bei Einsätzen des israelischen Militärs im Norden des Gazastreifens gefunden. Das schreibt die Nachrichtenagentur AFP. 199 Menschen sollen laut Israel als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden sein. Darunter sollen acht Deutsche sein. Wie viele noch am Leben sind, ist unklar.

Viele tote palästinensische Kinder

Insgesamt sind innerhalb einer Woche wohl rund 2.600 Palästinenser durch israelische Angriffe gestorben. Unter den Toten sollen mindestens 700 Kinder und Jugendliche sein. Die Zahlen kommen vom Gesundheitsministerium in Gaza, das vom islamistischen Hamas kontrolliert wird. Kämpfer der Hamas hatten zuvor etwa 1.300 Menschen in Israel getötet. Wichtig: Unabhängig können wir die Zahlen nicht checken.

Vereinte Nationen: Schützt die Menschen im Gazastreifen!

Die Vereinten Nationen rufen dazu auf, dass die unschuldigen Menschen im Gazastreifen geschützt werden. Israel solle alle Zivilisten schützen, die im Gebäude der UN im Norden des Gazastreifens sind. Denn: "Kriege haben Regeln", so das Hilfswerk. Viele Menschen seien nicht in der Lage zu fliehen - besonders Schwangere, Kinder, Ältere und Menschen mit Behinderungen.

So ist der Nahostkonflikt zwischen Israel und der Hamas eskaliert

Am Samstagmorgen (7. Oktober) haben Kämpfer der Terrorgruppe Hamas Menschen in Israel angegriffen. Hunderte bis tausende Kämpfer sind über Land, Luft und die Küste in Israel eingedrungen. Zusätzlich haben die Hamas tausende Raketen auf Städte in Israel abgefeuert. Auch die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz hat Israel angegriffen - vom Libanon aus.

Israel hatte in den Jahren davor häufig Land von den Palästinensern besetzt. Mit seiner umstrittener Siedlungspolitik hat Israel eigene Staatsbürger auf Gebieten der Palästinenser angesiedelt.

Israel-Palästina-Konflikt: Worum geht es? Der Konflikt zwischen Israel und den arabischen Staaten, vor allem der zwischen Israel und den Gebieten Palästinas, wird auch "Nahostkonflikt" genannt. So ist der Konflikt eskaliert: Ende des 19. Jahrhunderts entstand der Zionismus - eine Bewegung, die einen jüdischen Staat forderte. Nach dem Zweiten Weltkrieg sprachen die Vereinten Nationen rund die Hälfte Palästinas den Zionisten zu. Jerusalem als heilige Stätte sollte international verwaltet werden. 1967 eskalierte der Konflikt militärisch - auch Ägypten, Syrien, Jordanien, der Irak und Saudi-Arabien waren auf der Seite Palästinas an den Außeinandersetzungen beteiligt. Der neue Staat Israel drängte über seine Grenzen hinaus und wollte weitere Gebiete erobern. Viele Menschen sind dabei gestorben oder wurden zwangsumgesiedelt. Auch heute noch werden Menschen aus ihren Häusern vertrieben. Heute erkennen 138 Staaten den Staat Palästina an, Deutschland und weitere EU-Staaten allerdings nicht. Sie pflegen aber diplomatische Beziehungen zu Palästinenser-Vertretern. Bis heute ist der Nahostkonflikt nicht gelöst und es gibt immer noch viel Gewalt zwischen den Bevölkerungsgruppen.

