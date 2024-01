Seit rund drei Wochen wird Jakub vermisst. Die Polizei bittet jetzt um deine Hilfe.

Der 21-Jährige lebt eigentlich in Polen. Seit Anfang Dezember hat er sich laut Polizei aber bei seinen Vater in Hermeskeil (Rheinland-Pfalz) aufgehalten. Am 3. Januar soll er die dortige Wohnung verlassen haben. Seitdem ist er verschwunden.

So sieht Jakub aus:

Er ist etwa 1,80 Meter groß.

Jakub hat dunkelblonde Haare und eine schlanke Statur.

Zuletzt soll er einen roten Jogginganzug und Turnschuhe getragen haben.

Die Polizei hat ein Bild des Vermissten veröffentlicht. Das kannst du hier checken.

Hast du Jakub gesehen oder kannst andere Infos geben?

Dann melde dich bei der Polizei Hermeskeil. Die Telefonnummer lautet 06503/915110. Du kannst aber auch einfach eine Mail schreiben.

