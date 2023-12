21-Jähriger bedroht Kassierer im Supermarkt mit Messer

Der 21-Jährige ist jetzt in Untersuchungshaft, nachdem er in Rheinstetten einen Supermarktkassierer überfallen hat.

Am Samstagnachmittag hat die Polizei den Mann festgenommen. Er soll in einem Supermarkt in Rheinstetten während des Bezahlens ein Messer gezogen haben. Damit bedrohte der 21-Jährige laut Polizei den Kassierer und griff in die Kasse. Mit 400 Euro soll er aus dem Laden geflüchtet sein.

Mutmaßlicher Räuber in Straßenbahn gefasst

Der mutmaßliche Täter wurde in einer Straßenbahn von der Polizei gefasst. Er ist schon vorbestraft. Die Polizei durchsuchte die Wohnung des Mannes und soll Beweismittel sichergestellt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt.

So soll auf den Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg für mehr Sicherheit gesorgt werden: