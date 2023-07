Kinder finden Wurfgranate beim Spielen am Fluss

Laut Polizei musste der Kampfmittelbeseitigungsdienst anrücken, um das Geschoss zu entfernen.

Neben der Wurfgranate wurde auch eine Streubombe gefunden. Passiert ist das Ganze an der Elz in Rust - das befindet sich im Ortenaukreis in Baden-Württemberg. Zum Glück außerhalb der Wohngebiete, weshalb die Fundstelle im Umkreis von nur 100 Metern evakuiert werden musste.

So sah die Wurfgranate aus:

Good News: Entschärfung war nicht notwendig

Demnach waren die Granate und die Bombe nicht mehr scharf. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst nahm beide Sachen mit, so ein Sprecher der Polizei. Ob die Granate und die Bombe aus dem zweiten Weltkrieg stammen, wurde nicht gesagt.

