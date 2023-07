Massenschlägerei bei der Mall: Sogar Zuschauer mischen sich ein

Erst gerieten fünf Personen aneinander - dann mischten sich auch einige der rund 100 Zuschauer ein.

Die Massenschlägerei passierte am Freitagabend bei der Mall in Kaiserslautern. Alle fünf Personen, die den Streit begonnen hatten, verletzten sich dabei. Über einhundert, vor allem jugendliche Personen filmten das Ganze. Das teilte die Polizei mit.

Nachdem mehrere Notrufe eingingen, fuhr die Polizei "mit starken Kräften" zur Mall. Dort trafen sie noch drei Personen an, die am Streit beteiligt waren. Später fand die Polizei eine weitere Person.

Schlägerei bei der Mall in Kaiserslautern: Wie kam's dazu?

Ein 30-Jähriger und sein 53-jähriger Vater beschuldigten einen Mann.

Dieser soll etwas gestohlen haben.

Ein verbaler Streit brach zwischen den drei Personen aus.

Zwei weitere Personen - ein 16-Jähriger und ein 25-Jähriger - verteidigten den Beschuldigten.

Die beiden wurden handgreiflich und sollen auf den 30-Jährigen und seinen Vater eingeschlagen haben.

Der Beschuldigte floh.

Zuschauer filmten Massenschlägerei - und machten mit

Dabei blieb es nicht: Einige der jugendlichen Schaulustigen filmten nicht nur, sondern beteiligten sich aktiv an der Schlägerei. So rannten sie laut Polizei zu den am Boden liegenden Personen und traten auf sie ein, bevor sie wieder wegrannten und weiter filmten.

Mehr News aus Kaiserslautern gibt's hier: