Schlägerei zwischen Fans von Mainz 05 und Eintracht Frankfurt

Am Freitagabend sind 40 Menschen in der Mainzer Altstadt aufeinander losgegangen. Laut Zeugen wurde auch Pyro gezündet.

Mehrere Leute hatten einen Notruf abgesetzt, nachdem sie gesehen hatten, wie zwei Gruppen aufeinander losgingen. Als die Polizei kam, rannten die Beteiligten weg. Ein paar konnten später festgenommen werden. Es wurden Beweise aufgenommen und sie wurden wieder freigelassen. Teilweise waren die Festgenommenen schon früher wegen Gewalt im Zusammenhang mit Fußball aufgefallen. Sie konnten als Fans von Mainz 05 und Eintracht Frankfurt identifiziert werden.

Polizei sucht Zeugen

Zur Schlägerei kam es gegen 21.20 Uhr in der Holzhofstraße in der Nähe der S-Bahn-Station Römisches Theater. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen an die E-Mail-Adresse pimainz1@polizei.rlp.de. Es wird wegen eines "besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs" ermittelt.

