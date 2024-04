Schnee im April: Der Klimawandel fällt nicht aus

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

beim Kurznachrichtendienst X teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Momentan ist es so kalt, dass Leute am Wochenende in BW und RLP Ski gefahren sind. Was heißt das für den Klimawandel?

Es ist richtiges April-Wetter: Erst gab es sommerliche Temperaturen und jetzt ist wieder der Winter eingebrochen. Doch die aktuellen, niedrigen Temperaturen bei uns in Deutschland und in Mitteleuropa beeinträchtigen nicht die globale Erderwärmung - auch wenn es es länger als zwei Wochen kalt ist. Denn es wird insgesamt trotzdem weiterhin wärmer. Die Weltmeere zum Beispiel sind immer noch so warm wie noch nie. Deutschland: Wie kommt es zum Winterwetter im April? Wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Je nachdem, wo die Luft herkommt, bringt sie also viel Feuchtigkeit mit. Wenn sie dann auf kalte Luftmassen trifft, kann es sehr stark schneien - auch in einer Welt, die allgemein wärmer wird. Was du tun kannst, um das Klima zu schützen: Wechsel zu Ökostrom

Wenn möglich: Fahrrad, Bus oder Bahn statt Auto nehmen

Kurzstreckenflüge vermeiden

Weniger Fleisch und Milchprodukte essen

Bio aus der Region und nach Saison einkaufen

Volle Waschmaschine auf 30 anstatt auf 40 oder mehr Grad laufen lassen Diese Umwelt-Projekte gab es am Earth Day: Good News Earth Day: Diese Wasser-Projekte helfen der Umwelt 🌊 Am 22. April findet jährlich der Earth Day statt. An diesem Tag gibt es besonders viele Umwelt-Projekte. 9:00 Uhr DASDING DASDING