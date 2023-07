Kurdischer PKK-Unterstützer verurteilt

Er wollte Geld für die verbotene kurdische Arbeiterpartei sammeln - und griff zur Waffe. Das hat jetzt Konsequenzen.

In Schweden wurde ein kurdischer Aktivist zu 4,5 Jahren Haft verurteilt, unter anderem wegen Finanzierung von Terrorismus und Waffenkriminalität. Er wollte von einem Geschäftsmann in Stockholm Geld für die Unterstützung der PKK erpressen - das mit vorgehaltener Waffe! Der verurteilte Mann soll jetzt in die Türkei abgeschoben werden.

Was ist die PKK? IMAGO IMAGO / NurPhoto Die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) wollte eigentlich einen kurdischen Nationalstaat. Der sollte die Gebiete Südostanatoliens (Türkei), den Nord-Irak, Teile des westlichen Irans und Gebiete im Norden Syriens umfassen. Die PKK versucht die Kurden des Nahen Ostens zusammenzubringen. In Deutschland und der Türkei ist die Partei als extremistisch eingestuft und verboten. Der Grund ist, dass sie in der Vergangenheit Gewalt eingesetzt haben.

Was steckt hinter dem Urteil?

Die Regierung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan blockiert seit Langem den NATO-Beitritt Schwedens. Der Grund dafür: Schweden gehe nicht konsequent genug gegen vermeintliche Extremisten wie die PKK vor. Damit ein Land in die Nato darf, müssen alle Mitgliedsstaaten zustimmen.

Einige behaupten, dass das Urteil gegen den Kurden nur kam, um Erdoğan zufriedenzustellen. Der Richter wies diesen Vorwurf zurück.

Selbst friedlicherer Widerstand gegen die türkische Regierung kann ganz schön schief laufen: