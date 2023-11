Fette Geldstrafe! Aber Shakira muss nicht in den Knast

Die Sängerin ist einen Deal vor Gericht eingegangen. Welche Strafe Shakira jetzt bekommen hat, erfährst du hier.

Die Staatsanwaltschaft in Barcelona hatte der 46-Jährigen vorgeworfen, dass sie von 2012 bis 2014 insgesamt 14,5 Millionen Euro Steuern in Spanien hinterzogen hat. Shakira hat das immer abgestritten und gesagt, dass ihr Wohnsitz in der Zeit auf den Bahamas war.

Jetzt gab es die Wende: Die Sängerin hat die Steuerhinterziehung vor Gericht zugegeben und ist damit einer Haftstrafe von möglichen acht Jahren entkommen. Diese hatte die Staatsanwaltschaft gefordert.

Das ist Shakiras Strafe

Neben der bereits erfolgten Steuernachzahlung plus Zinsen von ca 17 Millionen Euro muss Shakira rund sieben weitere Millionen Euro blechen. Außerdem bekam sie drei Jahre Bewährung. Die Bewährungsstrafe wird laut der Nachrichtenagentur dpa in eine weitere Geldstrafe über 432.000 Euro umgewandelt.

Läuft bei Shirin: