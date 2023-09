Treffen in Berlin: Was geht zwischen Shirin und Shindy? 🤔

Die beiden Stars wurden zusammen im Berliner Luxus-Restaurant Grill Royal gesehen. Hier checkst du die Infos.

Auf Social Media geht das heimlich gefilmte und angeblich aktuelle Video von den beiden rum. Shirin David und Shindy sind klar zu erkennen - sie essen gemeinsam mit weiteren Personen an einem Tisch. Der Zeitpunkt würde Sinn ergeben, Shindy spielt am Samstag ein Konzert seiner Tour in der Hauptstadt.

"Special Guest": Das plant Shindy mit Shirin David

Und genau bei diesem Auftritt könnte auch Shirin am Start sein. Der Grund: In seiner Insta-Story macht Shindy diverse Andeutungen. Er schreibt:

Berlin, ich hab' einen Special Guest für euch am Samstag. 💅

Auf dem Foto dahinter sind zwei Mikrofone zu sehen, außerdem ein pinker Schuh und eine Dirtea-Dose.

Shirin David geht auf ihre erste Tour: