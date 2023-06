Die Rapperin wird ab jetzt auf einem roten Stuhl sitzen. Denn: Sie ist Teil der Jury bei einer Castingshow.

Und zwar von: "The Voice of Germany". Auf TikTok postete Shirin ein Video, wie sie sich in einem der aus der Show bekannten Jury-Stühlen umdreht. Dazu schrieb sie:

The Voice of Germany 2023 und ich bin dabei ✌🏼💖

Komplett neue Jury bei "The Voice of Germany"

ProSieben und Sat.1 - wo "The Voice" läuft - haben Shirin außerdem offiziell als Coachin vorgestellt. Die Rapperin ist auch nicht das einzige neue Jury-Mitglied. Alle Plätze wurden neu besetzt. Mit dabei sind jetzt:

Bill und Tom Kaulitz

Giovanni Zarrella

Ronan Keating

Die neuen Folgen der Show werden gerade in Berlin gedreht. Ab Herbst sollen sie dann im Fernsehen laufen. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.

Hier kannst du dir das Video von Shirin anschauen:

