Wer hat ne Ziege verloren? In Sinsheim konnte ein ausgebüxtes Tier wieder nach Hause gebracht werden.

Die Ziege ist einem Mann am Samstag in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) random zugelaufen. Online fand er dann extra eine Seite für das Tier. Die Besitzerin suchte es schon auf Facebook. So konnte die Ziege wieder zurück nach Hause. Happy End für alle! 🐐​💚

Entlaufene Ziege ist wieder zuhause Dauer 0:21 min Entlaufene Ziege ist wieder zuhause

