Prime-Flaschen für 150k versteigert?! 🤯

Ein Gamer hat ein Fortnite-Turnier gewonnen und drei seltene Flaschen bekommen. Das hat sich richtig gelohnt.

Im Januar gab es in Fortnite eine "Red vs. Blue"-Competition in Kooperation mit Prime, der GetrÀnkemarke von den YouTubern Logan Paul und KSI.

Die besten Spieler der Challenge konnten exklusiven Prime-Merch gewinnen, der sonst nirgendwo erhÀltlich ist.

Einer der Gewinner sicherte sich drei Flaschen Prime und einen Rucksack - die Sachen stellte er als Auktion bei eBay rein.

Bruh https://t.co/dagnDISQjw

Krise bei Delay Sports? Eli ist sauer!

Prime-Madness: 200 Gebote fĂŒr Plastikflaschen

Und so begann das wilde Bieten. Insgesamt 202 Gebote brauchte es schließlich, bis der Höchstbietende gefunden wurde. Am Ende gingen die Sachen fĂŒr rund 154.000 Euro ĂŒber den Tisch. Gewinner der Auktion war angeblich der YouTuber Prime Creations, der seinen Content darauf aufbaut, so viele Prime-Produkte wie möglich zu kaufen.

Prime wird unter anderem fĂŒr Logan Paul und KSI, die kontroversen YouTuber hinter der Marke, kritisiert. Zudem hat der Energydrink von Prime einen extrem hohen Koffeingehalt und wird deshalb selbst vom Hersteller nicht fĂŒr MinderjĂ€hrige empfohlen. Dennoch ist das Produkt extrem beliebt bei jungen Menschen - deshalb gab es schon krasse Probleme: