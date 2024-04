Liverpool: Wird ER der Nachfolger von Jürgen Klopp?

Arne Slot von Feyenoord Rotterdam scheint ein heißer Kandidat zu sein. Für ihn müsste Liverpool aber eine Ablöse zahlen.

Warum Liverpool an dem 45-Jährigen interessiert ist? Slot hat mit Feyenoord in der letzten Saison die Meisterschaft und in dieser Saison den Pokal geholt. Und nun will Slot anscheinend den nächsten Schritt gehen. Bei dem US-Sportsender "ESPN" sagte er am Donnerstag ganz straight:

Ich würde gerne nach Liverpool gehen.

Das wars! Jürgen Klopp verlässt Liverpool ⚽

Arne Slot zu Liverpool: Wie stehen die Chancen?

Beide Seiten scheinen Interesse an einer Verpflichtung zu haben. Aber: Feyenoord verlangt für Erfolgstrainer Slot eine Ablöse von 10,5 Millionen Euro - sein Vertrag läuft eigentlich noch bis 2026. Liverpool braucht einen Nachfolger für Jürgen Klopp, der angekündigt hat, sich nach dieser Saison zurückzuziehen.

