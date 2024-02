Handys immer länger in Gebrauch - wie alt ist deins?

Jedes Jahr ein neues Handy? Die meisten Menschen nutzen ihre Smartphones länger. Mit positiven Folgen.

Die Hersteller bringen zwar ständig neue Modelle raus, gekauft werden sie aber nicht mehr so oft. Die Menschen in Deutschland nutzen ihre Handys immer länger. Das zeigt eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Für die Studie hat Bitkom Research im Januar mehr als 1.000 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren befragt.

Wer hat ein Handy, das noch kein Jahr alt ist?

2024 sagten dazu 43 Prozent "ja"

"ja" 2023 waren das noch 50 Prozent

2022 hatten sogar 60 Prozent ein ziemlich neues Gerät

Im Durchschnitt ist ein Handy etwa 1,5 Jahre alt. 27 Prozent der Befragten nutzen ihr Smartphone sogar schon zwei Jahre oder länger.

Das hat laut Fachleuten zwei Gründe:

Die Geräte sind robuster und werden länger mit Updates versorgt.

Während der Corona-Pandemie haben sich viele Leute ein neues Handy gekauft und nutzen das immer noch.

Das sind die Folgen:

Wenn die Geräte länger genutzt werden, heißt das, es wird weniger CO2 für die Herstellung neuer Geräte freigesetzt. Auch seltene und umkämpfte Rohstoffe weden eingespart. Es ist also gut für die Umwelt. Weil die Smartphones länger funktionieren, können sie auch gebraucht oder "refurbished" weiter verkauft werden.

Refurbished Smartphone? Darauf musst du achten:

