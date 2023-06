14-Jähriger landet Job bei "Spider-Man: Across the Spider-Verse"

Preston Mutanga hat geschafft, wovon andere nur träumen: Er animierte Szenen bei "Spider-Man: Across the Spider-Verse"!

Wie er das geschafft hat? Der Teenie hat den gesamten Trailer von "Spider-Man: Across the Spider-Verse" im LEGO-Stil nachanimiert - und zwar Shot für Shot! Das Ergebnis haben die Produzenten Chris Lord und Phil Miller auf Twitter gespottet. Sie waren extrem impressed, vor allem weil sie beide Directors bei "The LEGO Movie" waren:

Wir fanden heraus, dass ein 14-Jähriger den Trailer gemacht hat, und es hat uns alle umgehauen.

Da es im neuen Spider-Man-Movie auch ein LEGO-Universum gibt, engagierten sie den 14-Jährigen sofort.

Wie wurde Preston so gut, dass er "Spider-Man: Across the Spider-Verse" mitanimierte?

Preston Mutanga animiert schon Projekte, seit er klein ist. Vieles hat er sich mit YouTube-Videos selbst beigebracht. Aktuell ist er in der Highschool und später will er safe als Animator arbeiten. Den ersten Spider-Verse hat er geliebt und war dementsprechend hyped für den zweiten Teil:

Mit den Menschen zu arbeiten, die dieses Meisterwerk schaffen, war wie ein Traum.

Der zweite Teil läuft aktuell im Kino. Hier kannst du dir den Trailer anschauen - so, wie ihn Preston Mutanga im Lego-Stil animiert hat.

