So schlechte Luft wie an Silvester... oder nur 'ne Spinne? 🕷️🕸️

Viele Menschen in Kaiserslautern waren wegen der schlechten Luftqualität besorgt. Dabei war die Ursache so klein ...

... denn eine Spinne war schuld! 🕷️

Genauer gesagt: ihr Spinnennetz. Das hatte sie genau vor die Messstation im Rathaus in Kaiserslautern gespannt.

Warnmeldung wegen schlechter Luft in Kaiserslautern

In Kaiserslautern und Umgebung hatten deshalb mehrere iPhone-Nutzer eine rote Warnmeldung wegen schlechter Luft bekommen. Weil die Spinne zunächst unentdeckt blieb, ging man davon aus, dass die Messstation kaputt oder die Wetter-App von Apple fehlerhaft war.

Wie kann eine Spinne die Luftqualität beeinflussen?

Wirklich beeinflusst hat die Spinne die Luftqualität natürlich nicht. Aber ihr Netz reflektierte vorhandene Staubteilchen in der Luft so oft, dass das Messgerät falsche Werte ausspielte. Dadurch gab es sogar eine höhere Luftverschmutzung als an Silvester an, obwohl alles in Ordnung war.

Verlässliche Werte zur Luftqualität bekommst du übrigens in der App von Rheinland-Pfalz oder auf deren Internetseite.

Checke hier die Luftqualität in Rheinland-Pfalz!