You don't say? Spotify Wrapped ist wieder da

Wahrscheinlich hast du es schon mitbekommen: Der Jahresrückblick ist zurück. Welcher Artist hat 2023 am besten performt?

Bei Spotify Wrapped erfährst du alles über deinen Musikgeschmack im vergangenen Jahr. Zum Beispiel, welche Künstler du am meisten gehört hast oder welcher dein beliebtester Song war. Auch Apple Music und Deezer geben alle Jahre wieder einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Der von Spotify ist jedoch deutlich bekannter: Zum einen, weil der Streaminganbieter im Vergleich zu den Mitbewerbern die mit Abstand meisten User hat (über 30 Prozent). Zum anderen, weil viele Spotify-User ihren Rückblick auf Social Media teilen - und das die Leute entsprechend mitbekommen.

Taylor Swift ist Global Top Artist

Die Sängerin hat ein mega erfolgreiches Jahr hinter sich. 2023 hat Taylor Swift auf Spotify weltweit über 26 Milliarden Streams abgeräumt - Rekord!

In den letzten beiden Jahren lag Bad Bunny auf dem ersten Platz - in diesem Jahr "nur" auf Platz zwei. The Weeknd belegt den dritten Platz im weltweiten Ranking.

Und in Deutschland?

Bei uns war Apache 207 der meistgestreamte Künstler, gefolgt von Bonez MC und Taylor Swift. Insgesamt kommen sieben der Top-Ten-Acts aus dem Rap-Genre.

In diesem Jahr gab es einen weiteren Rekord auf Spotify: