Taylor Swift knackt die Milliarde Dollar 🤑

Die Musikerin soll inzwischen ĂŒber eine Milliarde US-Dollar wert sein. Und das ganz ohne Side Hustle.

Dabei geht es um ihren Net Worth, also ihr Vermögen. Das bedeutet, dass sie nicht zwingend eine Milliarde auf dem Konto hat, sondern ihr gesamter Besitz so viel wert ist. Laut dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" gibt es offiziell nur vier Musiker, die diesen Meilenstein je erreicht haben: Jay-Z, Rihanna, der im September verstorbene Jimmy Buffett - und eben Taylor Swift. Das Besondere bei Tay Tay: Sie ist die einzige KĂŒnstlerin, die nur durch ihre Musik und Auftritte so reich geworden ist.

Taylor Swift: +360 Mio. US-Dollar in nur drei Monaten 📈

Wie sie das geschafft hat? Zum einen durch Song- und AlbenverkÀufe sowie Streams. Zum anderen durch ihre restlos ausverkaufte "The Eras Tour" - die nicht nur live, sondern auch im Kino mega erfolgreich ist. Laut "Forbes" soll Taylor mit der ersten Etappe ihrer Tour rund 190 Millionen US-Dollar verdient haben. Dazu kommen 35 Millionen US-Dollar durch den Kinofilm - und das nur wÀhrend der ersten zwei Wochen seit Release. Der ein oder andere Dollar kommt also sicherlich noch on top.

LĂ€uft bei ihr!

Auch in der Liebe?