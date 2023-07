Feuer in der Schule: Hat ein 16-Jähriger den Brand gelegt?

mit Whatsapp teilen

Am Wochenende hat es in einer Schule in Sprendlingen gebrannt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen einen Ex-Schüler.

Gebrannt hat es in der Nacht auf Sonntag in einem Klassenzimmer der Integrierten Gesamtschule Gerhard-Ertl in Sprendlingen bei Mainz. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Feuer in Sprendlinger Schule: Was ist passiert? Einem 16-jähriger Schüler der IGS wird vorgeworfen, dass er das Feuer gelegt hat. Weil nur ein Klassenraum beschädigt wurde, wird nicht wegen Brandstiftung gegen den 16-Jährigen ermittelt - ihm wird Sachbeschädigung vorgeworfen. Zum Motiv machte die Polizei keine weiteren Angaben. Laut des Schuldirektors hatte der 16-Jährige am Freitag seine offizielle Abschlussfeier und wurde von der Schule verabschiedet. Er sagte außerdem, dass es keine Probleme mit dem Schüler gegeben habe. In Mainz haben sich zwei Männer gestritten. Der 17-Jährige griff den anderen dann mit einem Messer an: Mainz Mainz Messerattacke in Bus: 17-Jähriger verletzt Mann schwer Ein 17-Jähriger und ein 27-Jähriger haben sich in einem Bus gestritten. Jetzt ist einer von ihnen im Krankenhaus. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz