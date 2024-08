Starbucks-Chef Brian Niccol bekommt Privatjet ✈️

Einfach auf entspannter Basis mal eben mit dem Privatjet zur Arbeit? Für den neuen Chef von Starbucks bald ganz normal.

Brian Niccol fängt im September dort an und muss dafür nicht mal umziehen. Für die 1.600 Kilometer von zu Hause bis zur Arbeit wird ihm nämlich ein firmeneigener Jet gegönnt. Er wohnt in Kalifornien, der Firmensitz seiner neuen Stelle ist in Seattle in Washington. Sein Arbeitsweg beträgt trotz Flugzeug etwa 2,5 Stunden.

Infos über Brian Niccol

Bis jetzt arbeitete er für die Fast-Food-Kette Chipotle.

Bei Starbucks liegt sein Grundgehalt bei 1,4 Millionen Euro, dazu kommen Bonuszahlungen.

Die Regeln bei Starbucks

Alle, die bei der Verwaltung von Starbucks arbeiten, müssen mindestens drei Tage die Woche ins Office kommen - auch der neue Chef. An seinem Wohnsitz richtet Starbucks ihm außerdem auch ein Homeoffice-Büro ein.

