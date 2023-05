Stichwahl: Deutsch-Türken wollen ihn als Präsidenten

Eine klare Mehrheit der 750.000 Wähler in Deutschland hat sich offenbar für Recep Tayyip Erdoğan entschieden.

Nach 95 Prozent der ausgezählten Stimmen berichtet die staatliche Nachrichtenagentur der Türkei, Anadolu, dass Erdoğan in Deutschland 67,4 Prozent der Stimmen erhalten hat. Bei der Wahl machten ungefähr 750.000 Menschen in Deutschland mit. Wichtig: Offizielle Zahlen der Wahlbehörde zum Ergebnis in Deutschland gibt es noch nicht.

Damit unterscheidet sich das Wahlergebnis der Deutsch-Türken wohl deutlich von dem der Menschen in der Türkei. Denn insgesamt hat Erdoğan die Wahl zwar auch gewonnen, doch sein Vorsprung gegenüber seinem Konkurrenten, Kemal Kılıçdaroğlu, ist viel geringer. So sieht das Ergebnis aus, wenn man alle Stimmen betrachtet:

Erdoğan 52,14 Prozent

Kılıçdaroğlu 47,86 Prozent

Ausschreitungen in Mannheim

Viele Erdoğan-Anhänger in Deutschland feierten den Wahlsieg des Präsidenten in der Nacht auf Montag mit Autokorsos. Dabei blieb es an den allermeisten Orten friedlich, auch wenn hier und da ein wenig Pyrotechnik gezündet wurde. In Mannheim eskalierte die Lage allerdings ein wenig: Dort wurden Polizisten mit Gegenständen beworfen. Außerdem gab es Beef zwischen Feiernden und Fußgängern. Verletzungen gab es aber keine.

