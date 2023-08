Douglas, H&M und Primark: Hier ging Shoppen länger

mit Whatsapp teilen

Am Mittwoch konntest du in Rheinland-Pfalz in mehreren Städten nicht so einkaufen wie sonst. Denn: Es wurde gestreikt.

Der Warnstreik wurde von der Gewerkschaft Verdi organisiert. Und zwar in diesen Städten: In Kaiserslautern wurde unter anderem bei Primark gestreikt.

wurde unter anderem bei Primark gestreikt. In Mainz habe die Mitarbeiter von Douglas und H&M mitgemacht.

Bei IKEA in Koblenz wurde seit Montag gestreikt. Deshalb schließt der Laden diese Woche schon ab 18 Uhr. Am Freitag sind weitere Streiks geplant Dann wollen zum Beispiel die Mitarbeiter von Kaufland in Kaiserslautern, Schifferstadt und Grünstadt mitmachen. Warnstreik im Einzelhandel: Was bedeutet das? Die Läden haben zwar meistens offen. Es sind aber weniger Mitarbeiter da und deshalb kann es sein, dass nicht jeder Service verfügbar ist oder dass es zum Beispiel an der Kasse länger dauert. Warum wird gestreikt? Die Warnstreiks im Einzelhandel laufen seit Monaten. Immer wieder wird gestreikt. Verdi will damit den Arbeitgebern Druck machen, damit sie mehr bezahlen. Konkret fordert die Gewerkschaft eine Lohnerhöhung von 2,50 Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von einem Jahr. Außerdem sollen Auszubildende 250 Euro mehr pro Jahr bekommen. Die Angebote der Arbeitgeber hat Verdi bis jetzt immer abgelehnt. Das nächste Mal wird am 30. August verhandelt.