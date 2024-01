Schon wieder Streik - auch in Stuttgart! ✈️

Erst Züge, dann Busse und Ärzte - aktuell wird in Deutschland viel gestreikt. Jetzt folgen die Flughäfen.

Dort will am Donnerstag das Sicherheitspersonal streiken. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag aufgerufen. Insgesamt sollen elf Flughäfen betroffen sein, darunter Frankfurt am Main, Hamburg, Berlin und Stuttgart. Falls du oder deine Familie am Donnerstag verreisen wollen, sieht es also schlecht aus.

In Hamburg und Berlin wird am Donnerstag kein Flugzeug starten. Das teilten die Flughafengesellschaften mit. Wie es bei den anderen Flughäfen aussieht, ist noch nicht bekannt.

Worum geht es genau?

Um Geld: Verdi will ein höheres Gehalt für knapp 25.000 Menschen:

Verdi will 2,80 Euro mehr pro Stunde erreichen.

Außerdem soll es zum Beispiel mehr Geld für Überstunden geben.

Streiken werden deshalb Beschäftigte aus der Luftsicherheit, der Fluggastkontrolle, der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und des Service.

Kritik am Streik des Sicherheitspersonals

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) findet den Streik "unangemessen". Der Verband würde lieber weiter verhandeln und eine Lösung finden, als dass der gesamte Luftverkehr in Deutschland still steht.

Hier soll auch gestreikt werden: