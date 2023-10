Streiks im Einzelhandel - Auch in deinem Laden?

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

In Baden-Württemberg gibt es am Freitag in verschiedenen Geschäften Streiks. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen.

Laut einem Sprecher von Verdi wird unter anderem in Karlsruhe, Mannheim, Ludwigsburg, Heilbronn und Göppingen gestreikt. Zwischen sieben und acht Uhr gings los. Die Angestellten, die streiken, arbeiten zum Beispiel bei Kaufland, H&M, Ikea, Obi, Primark, Zara, oder Edeka. Wie groß die Auswirkung auf den Betrieb in den Geschäften sein wird, ist noch nicht klar. Bei Streiks in den letzten Wochen, waren die Einschränkungen für die Kunden nicht so schlimm. Mehr Geld für die Angestellten? Warum gibts Streiks? Die Gewerkschaft fordert besseren Lohn: Im Groß- und Außenhandel: 13 Prozent mehr Lohn und 175 Euro mehr für Auszubildende

Im Einzelhandel: 15 Prozent mehr Lohn und 200 Euro mehr für Auszubildende Doch die Geschäfte wollen das nicht zahlen. Deswegen gibt es jetzt Warnstreiks. Insgesamt 10.000 Mitglieder der Gewerkschaft in ganz Deutschland sollen nicht zur Arbeit kommen. Job Lagerarbeiter, Verkäufer, Bürofachkräfte, Handwerk - DU wirst gesucht Firmen versuchen aktuell ihre Stellen zu besetzen. Einige davon sind gefragter als andere. Hier erfährst du mehr dazu! 6:00 Uhr DASDING - Morgens klarkommen DASDING