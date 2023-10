Firmen versuchen aktuell ihre Stellen zu besetzen. Einige davon sind gefragter als andere. Hier erfährst du mehr dazu!

Demnach erleben besonders Jobs in der Logistik ein Hoch: In 162 von 401 Land- und Stadtkreise sind Lagermitarbeiter am gefragtesten. Der Grund: Seit Corona wird mehr bestellt und es gibt mehr Logistik-Zentren. Auch besonders gefragt sind Bürofachkräfte und Sekretäre sowie Verkäuferinnen und Verkäufer.

Die Zahlen kommen von der Bertelsmann Stiftung. Für die Studie wurden 45 Millionen Stellenanzeigen ausgewertet.

Geldsorgen? Du bist nicht allein!

Region Heilbronn-Franken: Viele freie Ausbildungsplätze im Handwerk

Die Region Heilbronn-Franken sucht ebenfalls noch zahlreiche Menschen, die Bock auf Arbeit haben. Es sind weiterhin 500 Ausbildungsplätze in Handwerksbetrieben frei, laut der Handwerkskammer. Im Main-Tauber-Kreis sind es mehr als 90 Plätze. Der Main-Tauber-Kreis ist Teil der Region Heilbronn-Franken. Laut dem stellvertretenden Kreishandwerksmeister Jochen Haag sind viele Stellen in diesen Bereichen offen:

Maurer

Metallerbereich

Malerbereich

Nahrungsmittelbereich

Das sind diese wirklichen Problemfälle, in denen die Nachfrage im Moment sehr gering ist.

Suchst du noch einen Job? Auf der Seite der Arbeitsagentur könntest du was finden.

Besonders DIESE Ausbildungsberufe werden immer beliebter: