Stromausfall in Pforzheim und im Enzkreis: Was war der Grund?

In Teilen von Pforzheim und einigen Gemeinden im Enzkreis fiel in der Nacht zum Sonntag der Strom aus. Was ist passiert?

Vermutlich verursachte ein Blitzschlag den Stromausfall, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Demnach fiel um 1 Uhr nachts im gesamten Stadtgebiet von Pforzheim sowie in den Gemeinden Ispringen und Keltern im Enzkreis der Strom aus. Insgesamt dauerte der Stromausfall 38 Minuten. Stromausfall in Pforzheim und im Enzkreis sorgt für fast 400 Notrufe Innerhalb von drei Stunden erreichten die Feuerwehr über 380 Notrufe. Noch in der Nacht musste sie zu zehn Einsätzen ausrücken, darunter:

überwiegend wegen fälschlich ausgelöster Brandalarme

wegen eines vermeintlichen Wohnungsbrands, der sich letztlich als durchgebrannte Sicherung entpuppte

wegen einer defekten Pumpe musste Wasser aus einem Betriebsgebäude abgepumpt werden