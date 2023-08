Es ist eine Horror-Vorstellung: Dir kommt ein Auto auf der Autobahn entgegen. Eine Studie zeigt jetzt, wie es dazu kommt.

Bei einem Drittel der dabei rund 220 untersuchten F├Ąlle haben die Falschfahrer im flie├čenden Verkehr gewendet. Das zeigt eine Studie der Unfallforschung der Versicherer (UDV). Au├čerdem kam dort raus, dass ├╝ber 40 Prozent der Falschfahrenden ├╝ber 75 Jahre alt waren. Doch auch j├╝ngere Leute haben das laut der Studie schon mit Absicht gemacht. Ein Grund daf├╝r sei zum Beispiel die Flucht vor der Polizei.

Geisterfahrer: Was kann helfen?

Der Leiter der UDV setzt in Zukunft auf die Software in den Autos. "Das Fahrzeug m├╝sste selbst einbremsen, wenn die Software merkt, dass der Fahrer falsch auf die Autobahn f├Ąhrt", erkl├Ąrt der Wissenschaftler. "Stopp-H├Ąnde" an den Auffahrten wie in ├ľsterreich w├╝rden zwar nicht schaden. Bei bewussten Falschfahrten oder Demenz seien sie aber unwirksam.

­čĺí Good to know: F├╝r die Studie hat die UDV die Schadensakten der Versicherer, Unfallinformationen der Polizei und Medienberichte ausgewertet.

Was machst du, wenn du von einem Falschfahrer auf deiner Strecke h├Ârst?

