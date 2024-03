Zur richtigen Zeit shoppen: So kannst du sparen!

Laut einer Studie zahlst du oft zu viel. Spielekonsolen, Autos und Co. sind nämlich in bestimmten Monaten günstiger.

In der Studie von der Barclays-Bank wurde untersucht, wie sich die Preise von Produkten im Laufe eines Jahres verändern. Am heftigsten merkt man das bei Kleidung. Laut der Studie kannst du hier mit dem richtigen Timing mehr als zehn Prozent sparen.

💡 Nice to know: In der Studie steht, dass die günstigsten Monate für neue Klamotten Januar und Februar sind. Am teuersten ist es im Oktober und November.

Studie: Falsches Einkaufs-Timing verursacht unnötige Kosten Dauer 0:22 min Beim Einkaufen zahlen wir oft zu viel - weil wir unsere Einkäufe falsch timen. Das ist bei einer Studie der Barclays-Bank rausgekommen.

Wann solltest du was shoppen?!

Bei anderen Dingen sind die Unterschiede nicht ganz so groß. Aber: Wenn du auf den richtigen Monat wartest, kannst du laut den Fachleuten trotzdem sparen.

Januar: Autos und Auto-Zubehör

Autos und Auto-Zubehör März & April: Kopfhörer, PC-Zubehör und E-Book-Reader

Kopfhörer, PC-Zubehör und E-Book-Reader August: Smartwatches und Fitness-Tracker

Smartwatches und Fitness-Tracker November & Dezember: Spielekonsolen, Handys, Fernseher und Laptops

Von der Verbraucherzentrale gibt's auch ein Tool, das zeigt, wie die Preise nach Jahres- und Tageszeit variieren können. 👇

Hier kannst du Preise vergleichen!

Man sollte nicht darauf achten wann man kauft, sondern auch wo: