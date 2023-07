Kein gutes Abi? Hier kommst du trotzdem an einen Uni-Platz

In Rheinland-Pfalz gibt es viel weniger Studiengänge mit Zulassungsbeschränkung als im Vergleich mit ganz Deutschland.

Für das Wintersemester 2023/24 heißt das: Fast 80 Prozent der Studiengänge in RLP haben keinen sogenannten Numerus clausus (NC). In Baden-Württemberg sieht es dagegen anders aus: Mehr als die Hälfte der Studiengänge ist dort zulassungsbeschränkt. In ganz Deutschland sind es etwas mehr als 60 Prozent.

Numerus clausus: Was bedeutet das? Wenn es in Studiengängen einen Numerus clausus (NC) gibt, dann hat die Universität nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen für das Angebot festgelegt. Dann musst du dich bewerben und am Ende wird anhand von Noten, Testergebnissen oder Berufserfahrung ausgewählt. Gibt es keinen NC, reicht für das Einschreiben Abitur, Bachelorabschluss oder andere Voraussetzungen wie ein Praktikum.

Kaum Beschränkungen in Trier und Kaiserslautern

Es gibt aber Unterschiede zwischen den verschiedenen Städten in Rheinland-Pfalz. In Mainz ist fast jeder dritte Studiengang mit einer Zulassungsbeschränkung. In Trier und Kaiserslautern sind es dagegen nur neun Prozent. Auch in ganz Deutschland gibt es große Unterschiede: In den beliebten Städten wie Hamburg, Berlin und München haben mehr als die Hälfte der Studiengänge einen NC.

In diese Studiengänge kommst du leichter

Wenn du Bock auf ein Studium in den Sprach- und Kulturwissenschaften hast, hast du die besten Möglichkeiten. Hier sind nur knapp 10 Prozent der Studiengänge mit NC. Am häufigsten gibt es Zulassungsbeschränkungen in den Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften.